Ce match devait se jouer mi-décembre et avait été reporté en raison du coronavirus. Il avait été reprogrammé à mardi, 18 janvier.

Les cas positifs au coronavirus, les blessures et les joueurs présents à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ont affaibli le noyau de Burnley qui a obtenu le report de sa rencontre une seconde fois. Le protocole prévoit qu'une équipe peut demander le report de son match s'il ne dispose pas de suffisamment de joueur de son noyau A (13 joueurs de champ et 1 gardien)

Burnley avait déjà vu son match contre Leicester de samedi, comptant pour la 22e journée de championnat reporté pour les mêmes raisons. Burnley, lanterne rouge, du championnat d'Angleterre, compte 5 matches en retard, restant calé à 17 rencontres alors que l'on va aborder la 23e journée de Premier League.