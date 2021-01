Barcelone évoluait sans Lionel Messi, touché à la cuisse gauche. Frenkie de Jong a donné l'avantage à Barcelone (39e), Mikel Oyarzabal a égalisé sur penalty (51e).

Januzaj a fait son apparition à la 103e minute. Les prolongations n'ont pas permis aux équipes de se départager, ce sont donc les tirs au but qui ont été déterminants.

La Sociedad s'est compliquée grandement la tâche dès le début de la séance, puisque ses trois premiers tireurs, Jon, Oyarzabal et Willian Jose, ont manqué leur tentative. Côté catalan, De Jong et Griezmann loupaient également leur tir au but. Néanmoins, malgré le tir réussi par Januzaj, Puig qualifiait le Barça pour la finale, programmée dimanche à Séville.

L'autre demi-finale opposera le Real Madrid à l'Athletic jeudi, à Malaga.

Depuis l'an passé, la Supercoupe d'Espagne se joue selon un format réunissant quatre équipes, les deux premiers du championnat et les deux finalistes de la Coupe du Roi.