Du côté de Liège, la motivation et la bonne humeur sont au beau fixe dans le noyau pour disputer le match de l’année. Mais cela suffira-t-il pour battre une équipe qui évolue deux niveaux au-dessus, qui a un noyau bien garni et qui enchaîne les prestations ? "Je sais qu’on va souffrir", déclare le coach liégeois, Drazen Brncic. "Je m’attends à des difficultés mais je veux que l’on profite du moment en étant rigoureux et en essayant de leur faire mal. Nous devons offrir une bonne résistance pour laisser le match ouvert le plus longtemps possible. Les joueurs ont vu pas mal de choses sur Anderlecht et il faut être prêt à faire des sacrifices."

Avec une préparation de quelques semaines à peine et quatre amicaux dans les jambes, le T1 sait déjà depuis un petit temps quel onze il veut aligner ce mercredi. "L’équipe a dû se dessiner plus rapidement et je n’ai pas eu l’opportunité de donner le même temps de jeu à tout le monde. J’avais une idée bien précise en tête mais il fallait voir comment le groupe allait réagir. Nous comptons sur tout le monde car chacun peut apporter quelque chose."

Sur son flanc gauche, Jonathan D’Ostilio s’attend à être particulièrement sollicité. "Ils ont des petits gabarits rapides", dit le capitaine. "Mais je sais que je pourrai aussi compter sur mes coéquipiers. C’est dans les moments difficiles qu’il faudra garder la tête froide. On est impatient."