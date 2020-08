Le tsunami financier qui s’annonce dans le monde du sport professionnel sera sans précédent. Et là, croyez-nous, il ne s’agira pas de vaguelettes ! Pertes de revenus en ticketing, sponsoring et merchandising : les dégâts collatéraux de la pandémie vont chambouler tous les business modèles dans la plupart des disciplines. Et même les montants des droits de télévision, qui ne cessent de grimper depuis plusieurs années, seront sûrement affectés.

Le football se situe, bien sûr, en première ligne de cet avis de tempête. Voilà des lustres qu’il vit au-dessus de ses moyens avec, en toile de fond, des salaires astronomiques pour ses plus grandes étoiles. Celles-ci touchent, en moyenne, plus de 30 millions d’euros par an. Pour Messi et Ronaldo, c’est même bien davantage. Qu’on se le dise : jusqu’à nouvel ordre, la fête est finie.

(...)