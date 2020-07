Alors que les clubs de foot amateur reprennent petit à petit le chemin des entrainements et que ceux de Pro League ont lancé la valse des matches amicaux, le contrat passé entre la Pro League et Eleven Sports continue de faire la Une.

Certaines décisions et annonces n'enchantent pas forcément le monde des divisions inférieures.

Il y a quelques jours, les horaires des matches de D1A et D1B ont d’ailleurs été présentés. Avec une pointe de déception pour le foot amateurs qui joue généralement à 15h le dimanche, 14h30 en hiver.

"On est déçu, on avait demandé à ce que la tranche 13h30-17h soit réservée pour les amateurs. Ca n’a pas été pris en compte", se désole David Delférière, le boss de l’ACFF. "Pour justifier cela, on nous a rétorqués que s’il n’y avait pas de matches de D1 belge, les amateurs de foot pourraient regarder d’autres championnats étrangers. Cela aurait pu être une perte de produit pour eux et on peut imaginer que le montant n’aurait pas été aussi conséquent. C’est un combat que nous livrons depuis 10 ans et qui n’arrive jamais positivement pour nous."



(...)