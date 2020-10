L’ACFF a tranché mardi soir. Les jeunes continueront à jouer, les adultes à l’arrêt jusqu’au 1er novembre.

Nouveau coup d’arrêt pour le sport, rattrapé par la crise sanitaire. Comme cela était discuté et évoqué depuis plusieurs jours, sports en salle et avec contacts chez les plus de 12 ans puis, mardi dans la soirée, football amateur chez les adultes (au-delà des U16), ont été mis à l’arrêt forcé à partir de ce jeudi. Jusqu’au 8 novembre dans le premier cas, jusqu’au 1er novembre dans le second. Au minimum

Pourquoi ? Car "la dégradation de la situation sanitaire et l’augmentation du nombre de patients en soins intensifs dans les hôpitaux nous obligent à agir", a indiqué la ministre des Sports Valérie Glatigny.

(...)