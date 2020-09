Pensez à ce qui se passera en Angleterre ce week-end : les matchs s’y disputeront à huis clos pour la reprise de la Premier League. Pauvres supporters : ils vont être obligés de suivre leurs équipes favorites dans les pubs, bien serrés les uns contre les autres, pinte à la main et sueur au front. L’alcool coulant à flots, nous n’avons absolument aucun doute sur le fait que tout ce petit monde conservera une lucidité à toute épreuve concernant les gestes barrières…

Boris Johnson - qui est à la politique tout l’inverse de ce que Jürgen Klopp est à la Premier League - a tout prévu. Ce week-end, une nouvelle règle entre en vigueur pour limiter les excès : le nombre de personnes autorisées dans un regroupement passe de 30 à… 6. L’amende est fixée à 100 livres et à 3 200 livres en cas de récidive. Ce qui fait craindre le pire aux policiers, comme l’un d’eux l’a confié au Telegraph : "Ce week-end, on va vivre l’apocalypse !" Parce que la combinaison alcool et frustration forme un cocktail détonnant…