Depuis plusieurs années, les équipes espagnoles de football dominent la scène européenne. En effet, sur les cinq dernières campagnes de Ligue de Champions, le Real Madrid en a remporté quatre (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) tandis que son meilleur ennemi catalan, le FC Barcelone, a remporté une fois (2014-2015) la "Coupe aux grandes oreilles". Par ailleurs, les Merengues se sont imposés deux fois contre l'autre club de la capitale espagnole, l'Atlético de Madrid, en 2014 et en 2016. Même son de cloche du côté de la Ligue Europa : le FC Seville a remporté le trophée trois fois d'affilée (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016) alors que les Colchoneros d'Antoine Griezmann ont battu l'Olympique de Marseille la saison dernière.

Cette année, les cartes sont totalement redistribuées. Les deux finales européennes sont, cette fois-ci, 100% anglaises avec Tottenham contre Liverpool en Ligue des Champions et Chelsea contre Arsenal en Ligue Europa. Alors que les Reds étaient déjà présents en finale de la dernière LDC, les Spurs ont la possibilité de remporter le titre pour la première fois de leur histoire. L'unique fois où deux équipes de Premier League se sont disputé la plus prestigieuse des compétitions européennes, c'était il y a onze ans lorsque Manchester United, entraîné par Sir Alex Ferguson, a battu Chelsea. Avec la qualification des Gunners et des Blues pour la finale de Ligue Europa, les Anglais réalisent un grand chelem inédit en s'adjugeant les quatre places des finales européennes.

Une puissance financière

Va-t-on devoir s'habituer à ce genre de résultats ? Est-ce le début d'une domination ou une simple erreur des autres cadors européens ? Il ne faut pas oublier que la qualification de Liverpool et de Tottenham tient du miracle. Une "remontada" incroyable face à Barcelone pour Divock Origi et les siens. Et un triplé venu d’ailleurs de Lucas Moura, contre l'inexpérimenté mais séduisant Ajax d'Amsterdam, pour les Spurs de Vertonghen et Alderweireld. Le départ de Cristano Ronaldo pour la Juventus Turin a laissé un grand vide au Real de Madrid, sans oublier que le manque de constance d'équipes comme le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich ont joué en faveur des clubs anglais.

Mais il faut bien l'avouer, les clubs de Premier League disposent d'un argument de taille: la puissance financière. Elle dépasse assez largement celle des championnats allemands, italiens, espagnols et français. A titre de comparaison, West Bromwich Albion, dernier de Premier League en 2018, a touché une beau chèque de 108 millions d'euros de droits télé, c'est presque deux fois plus que le budget d'Anderlecht (plus ou moins 55 millions d'euros). Certes l'argent ne fait pas tout, mais il permet aux clubs anglais, même les moins prestigieux, de s'attacher les services de joueurs de talent évoluant dans les autres championnats européens. Cela permet au championnat d'être toujours plus homogène et compétitif.

Même si elle a voté le Brexit, l'Angleterre revient au coeur des débats européens tant sur les pelouses qu'en dehors, au grand dam des équipes du Vieux Continent.