Une chronique de Christophe Franken.

Pour sa Coupe du monde de football, le Qatar a eu l’idée de créer ‘La’eeb’, une mascotte sans pieds. Oui, du foot sans pieds. Comme une symbolique dans un sport où le ballon n’est plus vraiment au centre des préoccupations. À Doha, on préfère avoir des mains pour compter les billets.

Mais pas besoin de faire six heures d’avion pour constater que le football n’est plus un sport, mais un jeu. Un jeu d’argent, bien sûr. Dans notre Pro League, on éparpille les matchs au maximum sur tout le week-end pour multiplier les heures d’antenne. Et donc les écrans publicitaires sur les différents canaux d’Eleven, le détenteur des droits TV. On s’y est habitué, mais, pour la deuxième année de suite, on décalera même des rencontres lors de la dernière journée de phase classique.