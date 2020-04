On se sait plus trop quoi penser des mille et une idées proposées, chaque jour, par les experts en Covid-19. Voilà qu’un éminent virologue suggère aux joueurs de foot de porter un masque lors de la reprise des championnats. Et pourquoi pas des menottes ?

"Je doute qu’il soit possible de bien respirer, durant 90 minutes, avec ce genre de protection sur le nez et la bouche", a réagi, amusé et sceptique, Bixente Lizarazu sur RTL.

(...)