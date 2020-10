Le Conseil d'administration de Voetbal Vlaanderen, la fédération flamande de football, a décidé de mettre à l'arrêt les compétitions de football amateur le week-end prochain. Cette décision intervient après que la mesure prise par le Minsitre flamand des sports Ben Weyts d'interdire toutes les compétitions en intérieur en Flandre et de fermer tous les vestiaires.

En dehors des compétitions professionnelles, la D1A et la D1B, on ne jouera au football qu'en Nationale 1 (le troisième niveau du football en Belgique). Toutes les autres recontres sont annulées. Les compétitions de jeunes des U6 jusqu'au U17, que ce soit au niveau régional, provincial et interprovincial peuvent tout de même être organisées.

"Vu que la limitation de l'emploi des vestiaires reste difficile à mettre en place, les rencontres de jeunes pourront également reportées avec beaucoup de flexibilité", a expliqué Voetbal Vlaanderen dans son communiqué. "Les clubs qui veulent que leur équipe première continue à s'entraîner ou jouer des rencontres amicales devront leur faire dans leur propre bulle."