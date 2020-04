Le football professionnel belge a compris vendredi soir qu’il n’était pas prioritaire dans cette crise du coronavirus.

Malgré de multiples contacts entre des dirigeants de la fédération, des experts du monde médical et des politiciens, le gouvernement n’a pas encore apporté de précisions sur les rencontres sportives au terme du Conseil national de Sécurité. "Nous donnerons plus d’informations cette semaine avec le soutien du GEES (NdlR: les experts qui travaillent sur le déconfinement)."

La fédération belge et la Pro League restent donc dans le flou quelques jours de plus. Quand le football pourra-t-il reprendre ? Sera-t-il possible de d’abord commencer à huis clos ? Deux questions qui vont déterminer la date de reprise de la saison 2020-2021 et qui n’ont pas encore de réponse.

L’Assemblée générale de la Pro League, prévue ce lundi après-midi, pourrait d’ailleurs être à nouveau repoussée.

Si la fin de la saison 2019-2020 pourrait être officiellement actée, le manque de visibilité sur le calendrier de reprise empêchera une décision claire et définitive sur la distribution des tickets européens.

La tenue ou non de la finale de la Coupe de Belgique déterminera l’identité du qualifié direct pour les poules de la Ligue Europa, Charleroi, troisième du championnat, ou l’Antwerp, finaliste de la Coupe de Belgique.

Encore un peu de patience donc…