L'annonce du décès de Wilfried Van Moer a fait l'effet d'une bombe ce mardi en fin de journée. De nombreux acteurs du football belge ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Franky Van der Elst : "Difficile à croire. L'un des meilleurs de l'histoire du football belge."

Michel Verschueren : "Un homme de classe mondiale. RIP Wilfried."

Plusieurs clubs belges ont également rendu hommage à l'ancien Diable rouge. Le Standard de Liège a rendu hommage à Wilfried Van Moer, ancienne légende du club liégeois, décédé mardi à l'âge de 76 ans. Le triple Soulier d'Or a représenté le Standard de Liège entre 1968 et 1975, remportant durant cette période 3 titres de Champion de Belgique (1969, 1970 et 1971) ainsi qu'une Coupe de la Ligue Pro (1975).

Dans un communiqué, le club liégeois a présenté ses "pensées émues à sa famille et à ses proches" et saluant "un milieu de terrain iconique qui laissera évidemment un souvenir impérissable auprès de nombreux supporters et membres du club".

"Rouche un jour, Rouche toujours Wilfried !", a ponctué le matricule 16.

La fédération belge de football a réagi au décès de Wilfried Van Moer mardi à l'âge de 76 ans. "Nous avons perdu une légende. Merci pour tout Petit Général", a écrit la fédération sur le compte Twitter des Diables Rouges. Van Moer, figure historique du Standard, a participé à deux Coupes du monde, en 1970 et 1982, et atteint la finale de l'Euro 1980. Il a porté le maillot des Diables Rouges à 57 reprises, marquant neuf buts. Il a également été sélectionneur national en 1996, après avoir été l'assistant de Paul Van Himst.