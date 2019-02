Le sportif, qui a quitté la Bundesliga (Wolfsburg et Dortmund avant) pour rejoindre le Wisla Kraków, son club de jeunesse, vient de signer un contrat de six mois. Alors qu'il ne devait, au préalable, pas être rémunéré, "Kuba" touche finalement le salaire minimum, soit l'équivalent de 116 euros (500 złotys).Ce montant est d'autant plus étonnant que l'athlète a sauvé le club, qui se trouvait en situation financière plutôt délicate, en versant la somme de plus de 300.000 euros (1, 3 millions de zlotys).Jakub Błaszczykowski a prouvé qu'il avait véritablement le cœur sur la main en utilisant son salaire pour offrir des tickets pour les matches de son club à des orphelins.