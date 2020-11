L'occasion de découvrir que l'axe migratoire le plus important du football professionnel relie le Brésil au Portugal, avec 141 joueurs d'origine auriverde qui évoluent en ce moment en première division portugaise. Le championnat belge, lui, est largement fourni en joueurs ayant grandi en France (53 en D1A, 31 en D1B). L'Afrique est le deuxième continent le plus représenté dans notre élite avec notamment 12 joueurs du Cameroun et 11 représentants du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana.Il est amusant de noter que seulement 10 Néerlandais évoluent en Belgique (tous en D1A) alors que 78 Belges se sont exportés aux Pays-Bas (28 en D1, 50 en D2). L'Angleterre est la 2e terre d'accueil des joueurs belges (21), juste devant le Luxembourg (20) et l'Italie (19).