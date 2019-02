Rui Pinto, le lanceur d'alerte des Football Leaks, s'est confié à Mediapart sur ses motivations.

Son but est de révéler à quel point ce monde est malhonnête: "J’ai recherché qui étaient les principaux protagonistes de cette industrie du football malhonnête, quels agents et consultants étaient le plus souvent impliqués dans des transactions tordues. Je voulais révéler ces faits".

Il a remarqué que le football prenait une drôle de direction à partir de l'arrêt Bosman mais c'est le scandale de la FIFA en 2015 qui l'a poussé à aller plus loin: Ce qui a déclenché mon envie de lancer le projet Football Leaks, c’est le scandale de la FIFA en 2015, ainsi que les irrégularités que j’ai constatées dans de nombreux transferts au Portugal […] J’ai alors commencé à collecter des données", détaille-il à Mediapart.

Le Portugais a alors creusé et a récolté de multiples données. A l'heure actuelle, toutes n'ont pas encore été décryptées. "Ce qu'il reste? Dix téraoctets, dont environ six que je n'ai pas encore transmis. (...) Ces données ont un potentiel similaire à celles des Panama Papers. Elles montrent comment les îles Caïman ont été utilisées à grande échelle pour pratiquer le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale."

Il a certifié ne jamais avoir gagné de l'argent grâce à ses données: " Une fois, j’ai reçu un courriel anonyme dans lequel on m’offrait plus d’un demi-million d’euros. J’ai refusé toutes ces propositions."

C'est également Rui Pinto qui est à l'origine des révélations concernant les coulisses des transferts de Neymar et Mbappé au PSG.

Le Portugal veut le faire taire

"Je pense que le Portugal veut juste me réduire au silence et taire ce qu'il y a dans mon ordinateur. Ils ont peur que j'en sache trop", ajoute le jeune homme de 30 ans,

Qui est Rui Pinto ?

Âgé de 30 ans, ce Portugais a été arrêté mi-janvier 2019 en Hongrie. Les autorités portugaises le soupçonnent de vol de données de tentative d'extorsion. Pourtant, il ne se considère pas comme un hacker: "Je ne me considère pas comme un hacker, assure-t-il à Mediapart. Mais comme un citoyen qui a agi pour l’intérêt public. Mon seul objectif était de révéler les actes illicites qui affectent le football".

"J'espère que des procureurs à travers l'Europe se réuniront et démontreront aux autorités hongroises et portugaises que mes informations présentent un intérêt public majeur, et qu'ils ont besoin de ces documents pour mener leurs enquêtes et poursuivre des délits pénaux, qui sont bien plus graves que le fait de lancer l'alerte", ajoute-t-il.