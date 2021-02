Il retrouve de l'emploi un peu plus de six mois après avoir quitté OHL.

José Jeunechamps et Franky Vercauteren vont à nouveau pouvoir accomplir un bout de chemin ensemble. Le Verviétois de 53 ans intègre le staff de l'Antwerp, où il devient l'adjoint d'un homme qu'il connait très bien puisqu'il a eu l'opportunité de travailler avec lui au Cercle Bruges et à OHL. Mais ce n'est pas tout: il retrouvera également Rudy Cossey, qu'il a côtoyé au Cercle et qui est, lui aussi, adjoint de Vercauteren.

Depuis son départ de Louvain en juin dernier, Jeunechamps était sans club, après avoir vécu des expériences au Standard de Liège, à Seraing, à Metz ou encore à Charlton.