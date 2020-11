Le stade de football de Naples devrait être rebaptisé en l’honneur de Diego Maradona, a déclaré mercredi le maire de Naples Luigi de Magistris après la mort de l’ancienne star du club napolitain.

"Dédions le Stadio San Paolo à Diego Armando Maradona", a écrit le fonctionnaire napolitain sur Twitter. De Magistris a rappelé qu’il avait accordé la citoyenneté d’honneur de la Ville à Maradona en 2017 et l’a décrit comme "le plus grand footballeur de tous les temps". Maradona, décédé en Argentine à l’âge de 60 ans, a porté le maillot de Naples de 1984 à 1991. Avec lui, le club a remporté deux titres en 1987 et 1990, une Coupe d’Italie, une Supercoupe d’Italie et la Coupe de l’UEFA. Le président du club, Aurelio De Laurentiis a lui aussi évoqué l’idée de renommer le stade sur RMC Sport ce mercredi.

Son corps fera l'objet d'une autopsie dès mercredi

Le corps de Maradona fera l'objet d'une autopsie dès mercredi 18H00 locales (22H00 HB) à la morgue de San Fernando, dans la périphérie de Buenos Aires, a indiqué mercredi le procureur John Broyard.

"Une autopsie sera réalisée pour connaître les causes de la mort, qui n'a que des caractéristiques naturelles", a indiqué le procureur à la presse devant la résidence où est décédé Diego Maradona. Le décès a eu lieu "à 12H00" locales (16H00 HB), a-t-il précisé.