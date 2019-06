Le Maroc a émergé de justesse face à la Namibie 1-0, dimanche au Caire lors de son premier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football disputé en Egypte.

Les Lions de l'Atlas n'ont inscrit leur unique but qu'à la 89e minute avec la complicité du Namibien qui a trompé son propre gardien. Nabil Dirar (ex-Club Bruges) et Mbark Boussoufa (ex-Gand et Anderlecht) étaient titulaires côté marocain.

L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire sont les deux autres équipes qui composent le groupe D.