Un bref communiqué de la Ligue indique que ce match, initialement prévu le 4 octobre, se jouera le 17 mars à partir de 18h45. Naples et Dries Mertens ne s'étant pas rendu à Turin en raison de ses joueurs malades, la justice sportive italienne avait dans un premier temps considéré cela comme un forfait et imposé sur tapis vert une défaite 3-0 aux Napolitains, en première et seconde instance.

Une commission du Comité olympique national italien (CONI) avait cependant décidé en décembre, en dernière instance, de lever ces sanctions, ouvrant ainsi la voie pour rejouer ce match.