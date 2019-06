Le successeur de Gérard Linard à la tête du football belge sera connu ce samedi. Le nouveau président de l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) sera en effet élu samedi lors d'une assemblée générale extraordinaire. Gérard Linard, 76 ans, passe le flambeau après deux ans.

Linard était devenu le premier président fédéral francophone en 50 ans. Ancien président de l'aile francophone du football amateur (ACFF), le Hennuyer a dépassé la limite d'âge (75 ans) pour un mandat au sein de l'instance du football belge, mais le Comité exécutif a décidé de faire une exception. Il a pu exercer son mandat jusqu'au bout.

Gilbert Timmermans est le favori à sa succession. Le président de Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande, s'était déjà présenté il y a deux ans. Linard l'avait emporté (14 votes à 8). Deux ans plus tard, la voie semble plus dégagée, surtout depuis que Bart Verhaeghe a décidé de remettre son mandat de vice-président. Le président fédéral et son vice-président doivent en effet provenir de communautés linguistiques différentes. Mehdi Bayat, homme fort du Sporting Charleroi, est cité comme successeur Verhaeghe et pourrait donc composer le ticket gagnant avec Timmermans.

Mehdi Bayat est aussi cité comme possible président, même si Timmermans et Philippe Godin (ACFF) sont actuellement les seuls candidats déclarés. Les candidats peuvent encore s'inscrire samedi au tout dernier moment. Mehdi Bayat serait le candidat de la Pro League. Quand le président fédéral est issu du football amateur, le premier vice-présient vient du football professionnel, et vice versa.

Samedi, le Comité exécutif aura 22 voix. La Pro League en compte 8, les ligues amateures ACFF et Voetbal Vlaanderen en disposent de 7 chacune.