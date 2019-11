La Pro League et Panini ont présenté l'album de figurines pour la saison 2019-2020 des championnats de football, vendredi, à Bruxelles.

Pierre François, directeur général de la Pro League, espère que de nombreuses vedettes pourront encore figurer dans l'album au cours des prochaines années. "Mais si nous perdons les avantages fiscaux, des stars comme Mehdi Carcela, Simon Mignolet et Ruud Vormer pourraient partir."

Le nouvel album Panini comprend 572 figurines, réparties en 52 pages. Comme le veut la tradition, on retrouve la plupart des joueurs de D1A et de D1B ainsi que les entraîneurs, les logos et les photos d'équipes des 24 clubs professionnels. La 48e édition propose également une nouveauté, car pour la première fois les six équipes féminines de la Super League sont présentes. Panini revient également sur cinquante ans d'histoire du football dans son album très épais, disponible à partir de vendredi.

Pierre François se réjouit de "cet album exceptionnel". "Je ne suis pas pessimiste, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous aurons une édition de cette qualité", a déclaré le directeur général de la Pro League lors de la présentation à la presse. "Si les avantages fiscaux et sociaux pour nos clubs et nos joueurs sont supprimés, les stars de cette compétition, telles que Carcela, Mignolet et Chadli ne pourront pas être conservées. Nous risquons de perdre notre huitième place au classements des clubs UEFA. La première place des Diables Rouges au classement FIFA est également en danger. Il ne faut pas oublier que la plupart des joueurs de l'équipe nationale ont été formés en Belgique. Il faut considérer cet album comme le manifeste pour la compétition belge."

Pour le cinquantième anniversaire de cette tradition annuelle, la Pro League et Panini ont élargi l'album. Quatre pages reviennent ainsi sur une cinquantaine de stars qui ont donné de la couleur au football belge. De plus, une double page est consacrée aux Diables Rouges, avec une attention particulière pour les internationaux qui ont fait leurs premiers pas en Belgique. Les collectionneurs pourront aussi rechercher le Soulier d'Or. Ces huit autocollants supplémentaires seront disponibles à partir de janvier 2020, après le gala. L'album est complété par des informations sur les 24 clubs, allant du budget au palmarès.

Une autre nouveauté est des animations pourront être vues via une application. Pour 43 joueurs, il sera possible de scanner un code. Leurs meilleures actions seront diffusées via l'application.

L'album Panini est disponible dans les librairies, les supermarchés et en ligne au prix de 2,90 euros. Une pochette d'autocollants coûte 0,80 euro.