Rakuten sur les maillots du Barça, c’est bientôt fini. Le contrat entre le club et la firme japonaise arrive à son terme à la fin de cette saison. Cela faisait plusieurs mois que les dirigeants catalans cherchaient donc un nouveau sponsoring, prêt à mettre le paquet pour renflouer les caisses (vides) du club.

Depuis plusieurs jours, les médias espagnols annoncent qu’un deal a été conclu pour les trois prochaines saisons avec Spotify. Le géant de la musique en ligne, propriété de Daniel Ek qui avait déjà tenté de racheter Arsenal par le passé, devrait verser une somme colossale (de 75 à 93 millions par an, selon les différentes sources) pour s’offrir le sponsor maillot, mais aussi celui des maillots d’entraînement et de l’équipe féminine. Surtout, changement de taille: le Camp Nou devrait être rebaptisé "Spotify Camp Nou".

Pour le Barça, qui doit absolument renflouer ses caisses, c’est évidemment une excellente nouvelle. En 2021-2022, le club catalan recevait 55 millions d'euros par saison de Rakuten, 3,5 de Stanley pour le maillot féminin et 10 millions de Beko, qui s’affichait sur la manche du maillot ainsi que sur les maillots d’entraînement.

Pas sûr que le naming du Camp Nou plaira aux socios, mais on parle là du plus gros contrat de sponsoring de l’histoire du foot, à l’ère du Covid, et pour un club lourdement endetté qui a perdu Lionel Messi. Pas de quoi faire la fine bouche...