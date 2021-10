Onhaye et ses nombreux supporters ont plané une minute dans la Diaz Arena. Après un début de match dominé par Ostende et une occasion trois étoiles manquée par Patoulidis après 50 secondes de jeu, Bastien Delplank donnait des frissons à tout le clan visiteur. Profitant du bon pressing de Poncelet, le frère de Thibaut, suspendu, trompait Schelfhout en plaçant le ballon sous le gardien ostendais. Onhaye rêvait, en menant face aux pros ! Mais la machine ostendaise se remettait très vite en route. Une minute après le but, Kvasina ne tremblait pas en égalisant malgré un premier sauvetage de De Vriendt. Si l’intensité baissait un peu, le KVO profitait d’un bon pressing pour empêcher Onhaye de jouer. En difficulté sur les flancs et logiquement privés du ballon, les Walhérois prenaient l’eau avant la mi-temps sur deux nouveaux buts de Kvasina et sur une tête de Fortes : 4-1. Un score sévère mais logique, De Vriendt ayant plusieurs fois repoussé des tentatives locales alors que Schelfhout, lui, passait une première mi-temps très tranquille.

Encouragé par plus de deux cents supporters, Onhaye n’abdiquait pas à la reprise. Avec Kembi sur le flanc, Lionel Brouwaeys osait même une défense à trois pour tenter de peser un peu plus sur les Côtiers. Le capitaine FG Gilain montrait l’exemple en s’arrachant et en obligeant Schelfhout à la parade. Mais sur le contre, Atanga punissait directement les pensionnaires de D3 ACFF : 5-1. Cruel pour Onhaye qui souffrait toujours autant sur les flancs. Prise de vitesse, la défense concédait un sixième but signé Atanga. Rien ne s’arrangeait pour les amateurs namurois avec l’exclusion du défenseur Thomas Leclef, pour une faute au milieu du jeu. Pour enfoncer un peu plus le clou, l’arbitre donnait ensuite un penalty pour une faute de Kembi. Ambrose trompait De Vriendt, bombardé de toute part et fusillé sur un envoi de Ndicka : 8-1.

L’ancien gardien du Standard sauvait encore la mise dans une fin de match que les Walhérois tentaient de conclure la tête haute. Mais ils avaient fini de rêver depuis très longtemps déjà face à la supériorité ostendaise.

Ostende : Schelfhout, Medley, D’Arpino (62e Ambrose), Rocha Santo, Fortes (62e Bätzner), Kvasina (62e Tanghe), Patoulidis, Koziello, Capon (46e Ndicka), D’Haese (46e Wylin), Atanga.

Onhaye : De Vriendt, Leclef, Granville, Lizen (73e Bouterbiat), Poncelet (46e Kembi), Gall, Gilain, Lambert, B. Delplank (87e Fastrez), Guiot (73e Davrichov), Lorenzon (87e Hendrick).

arbitre : M. Willems.

avertissement : Lizen.

exclusion : Leclef (66e).

les buts : 5e B. Delplank (0-1), 6e Kvasina (1-1) ; 26e Kvasina (2-1) ; 39e Fortes (3-1) ; 42e Kvasina (4-1) ; 53e Atanga (5-1) ; 59e Atanga (6-1) ; 74e Ambrose sur pen. (7-1) ; 80e Ndicka (8-1).