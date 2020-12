Le Polonais Robert Lewandowski a été élu Joueur de l'année 2020 jeudi lors de la cérémonie The Best FIFA Football Awards, qui s'est tenue de manière virtuelle. Le buteur du Bayern Munich a été préféré à l'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), lauréat l'année dernière, et au Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus).

Robert Lewandowski, 32 ans, est le grand artisan du triplé Championnat-Coupe-Ligue des Champions du Bayern, empilant en 2019-2020 34 buts en Bundesliga et 15 sur la scène européenne. Le Polonais avait déjà été élu déjà joueur UEFA de l'année en octobre.

Ce titre de Joueur de l'année a en outre un goût de Ballon d'Or, puisque cette récompense, habituellement décernée en décembre par le magazine France Football, a été annulée en raison de la crise du Covid-19.

Lionel Messi, 33 ans, et Cristiano Ronaldo, 35 ans, s'était partagé trois des quatre trophées "The Best" et onze des douze derniers Ballons d'Or, ne cédant que face au Croate Luka Modric en 2018.

Les lauréats sont désignés par un vote des capitaines et sélectionneurs des équipes nationales, d'un groupe de plus de 200 journalistes, ainsi que des supporters consultés en ligne du 25 novembre au 9 décembre.