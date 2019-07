Ricardo Sa Pinto est le nouvel entraîneur du club portugais du SC Braga, a annoncé le club mercredi. L'ancien entraîneur du Standard, âgé de 46 ans, a signé un contrat de deux ans.

La saison dernière, Sa Pinto était entraîneur du Legia Varsovie, en Pologne. Mais comme au Standard l'année précédente, il a été remercié près seulement une saison. Au Portugal, Sa Pinto a déjà été en charge de de deux autres clubs de l'élite sans parvenir à s'y maintenir plus longtemps : le Sporting Lisbonne (fév-oct 2012) et Belenenses (juillet-décembre 2015). Il a aussi officié à l'Etoile Rouge Belgrade, à OFI Crète, à Atrominos Athènes et très brièvement à Al-Fateh en Arabie saoudite.

A Braga, Sa Pinto succède à son compatriote Abel Ferreira, qui a rejoint la semaine dernière le PAOK Salonique en Grèce pour 2,5 millions d'euros. Ferreira a mené Braga à la quatrième place de la Primeira League portugaise la saison dernière.