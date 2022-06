On ne galvaudera pas le concept de derby, mais un affrontement entre l’Espagne et le Portugal comporte la rivalité et une histoire propre à ce genre d’affrontements. La Roja se dressait face à un défi tant les Lusitaniens se montraient impériaux dans cette nouvelle compétition qu’est la Ligue des nations. Elle a cru le réussir, mais son voisin ne lui a pas laissé ce bonheur.