Dirk Huyck, le président de Waasland-Beveren, a admis devant le juge d'instruction que l'agent de joueurs Dejan Veljkovic l'avait approché afin de truquer le match FC Malines - Waasland-Beveren du 11 mars 2018, rapportent les journaux De Standaard et Het Nieuwsblad vendredi.

Veljkovic, agissant pour le compte de Malines, aurait proposé 100.000 euros à Waasland-Beveren ainsi qu'une somme d'argent à Dirk Huyck. "Il y a eu une offre, mais M.Huyck l'a rejetée", affirme John Maes, l'avocat de Dirk Huyck. "Les tentatives du FC Malines n'ont mené à rien, le match n'a pas été truqué".

Une tentative (infructueuse) de falsification match peut toutefois mener à la dégradation aux yeux de la fédération. Et ne pas signaler une tentative de fraude est également punissable selon le réglement fédéral. "Mon client ne savait pas qu'il y avait obligation de signaler les tentatives de fraude", avance l'avocat John Maes.

Mardi, l'Union belge de football avait indiqué que Waasland-Beveren risquait la dégradation en D1B avec un handicap de six points pour "falsification de la compétition". Pour les mêmes faits, le FC Malines risque pour sa part de ne pas être promu en D1A, en plus d'un retrait de douze points et d'une exclusion des Coupes de Belgique et d'Europe.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.