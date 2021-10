Pas de vainqueur dans ce 101e Classique. Mais tout de même du spectacle. D’abord en tribune, où les supporters marseillais ont réservé un accueil d’enfer aux stars du PSG.

Avec des fumigènes qui ont laissé un épais brouillard sur la pelouse du Vélodrome durant le premier quart d’heure du match. Mais aussi malheureusement avec des jets de projectiles qui ont nécessité l’utilisation de boucliers de protection sur les coups de coin, bottés par les Parisiens devant la tribune Nord.

Les fans marseillais étaient déchaînés, d’autant plus qu’ils sont passés par toutes les émotions durant toute la soirée. Cela a débuté avec un but contre son camp de Luan Peres, finalement annulé pour une position de hors-jeu de Neymar (14e). Les joueurs de l’OM sont passés de la déception à la joie de marquer, quelques minutes plus tard via Milik (21e). Mais là encore, l’arbitrage vidéo est intervenu pour signaler un hors-jeu de Lirola, l’auteur du centre.

Le PSG a ensuite dominé mais sans se créer de dangereuse possibilité. Lionel Messi, Neymar et Mbappé ont passé une soirée difficile au milieu de la belle défense phocéenne. Encore davantage en seconde période.

Après une nouvelle utilisation de la vidéo, Achraf Hakimi a été exclu (55e) pour une poussée sur Ünder, juste à l’extérieur du grand rectangle. Les Parisiens réduits à dix ont alors été dans l’incapacité de faire la différence, malgré plusieurs tentatives.

Côté marseillais, on regrettera de ne pas avoir profité de cette supériorité numérique. Une seule des huit tentatives de l’équipe de Jorge Sampaoli a pris la direction du cadre. C’est évidemment compliqué de battre Keylor Navas dans ces conditions.