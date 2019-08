Les négociations pour le retour de Neymar Jr au FC Barcelone sont entrées dans une phase décisive.

Ce mardi, une délégation du club catalan s’est enfin mise à table avec la direction sportive parisienne afin d’entamer les discussions directes. C’est au bout de trois heures de tractations, selon quelques sources bien informées de ce dossier, qu’Éric Abidal, directeur sportif, et Javier Bordas, membre du comité directeur des Blaugrana, ont abattu leurs premières cartes. Une proposition initiale, pouvant servir de base de discussion, a été faite aux Parisiens, soucieux de récupérer un maximum des quelques 222 millions d’euros déboursés il y a deux ans. Selon les informations ayant filtré, Barcelone proposerait une somme avoisinant les 80 millions en plus de Philippe Coutinho (qui intéresse également le Bayern Munich) et d’Ivan Rakitic.

Une offre refusée en première instance par les émissaires du PSG, où Leonardo, le directeur sportif, conserve une ligne dure. Il accepterait Coutinho, mais pas au prix où les Catalans le valorisent, (120 millions) et voudrait ajouter au package le latéral droit portugais Nelson Semedo. Actuellement en retrait, le Real Madrid paraît prêt à saisir une bonne opportunité en cas d’échec. Quant à Neymar, qui aurait clairement marqué sa préférence pour un retour au Camp Nou, il passe quelques jours de villégiature en Algarve. Les négociateurs devraient se retrouver ce mercredi pour tenter de rapprocher leurs points de vue…