"Le plus important contrat de sponsoring de l'histoire du club": c'est comme cela que le club parisien a décrit cette prolongation de contrat. Selon nos confrères de RMC, ce contrat rapporterait au moins 60 millions d'euros par an jusqu'en 2032, hors-bonus ,ce qui garantit au club de Neymar et Mbappé au moins 700 millions d'euros ! Un sacré coup de pouce quand on sait que le fair-play financier a déjà épinglé le PSG dans le passé.