Leader avec la possibilité de prendre quatre points d’avance sur le Barça à trois journées de la fin du championnat, le Real Madrid est plus que jamais favori au sacre. Une position que les Merengues doivent essentiellement à leurs "anciens" que sont Benzema, Ramos, Casemiro, Modric, Varane, Carvajal, Marcelo, Kroos ou Courtois, qui achève sa seconde saison.

Ces joueurs, qui forment le noyau dur de Zinédine Zidane, ont sans surprise été les plus utilisés et les plus décisifs durant cette campagne. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour les cinq onéreuses recrues du dernier mercato estival, dont Eden Hazard fait partie.