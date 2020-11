Chaque année dans les semaines qui suivent la fin du mercato, on se tourne vers eux : les joueurs libres sont devenus un marronnier dans les journaux. Et le profil du footballeur au chômage a longtemps été le même : un trentenaire au joli CV mais qui n’a pas réussi à se recaser, à cause de mauvais choix, de trop longs passages à l’infirmerie et/ou d’exigences financières démesurées.