Après son best of (voir notre édition de vendredi), Georges Leekens se livre à un exercice encore plus délicat : le worst of, le pire de sa longue carrière d’entraîneur, débutée en 1984 au Cercle et achevée l’an passé en Iran. "Ce n’est pas facile mais je vais être honnête dans mes réponses. J’aurais pourtant pu ne citer que des morts en allant rechercher dans mes vieux souvenirs du début de mon parcours (sourire)."

Votre pire choix de carrière ?

"Quitter les Diables pour Bruges en 2012. (...)