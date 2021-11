Le sélectionneur de l'Argentine appelle un jeune attaquant qui ne compte pas la moindre minute chez les pros ! Football La Rédaction Matias Soulé (Juventus) a eu une belle surprise, ce jeudi. © Belga

Lionel Scaloni a dévoilé sa sélection pour les deux prochains matches de l'Argentine, et pas des moindres: contre l'Uruguay et le Brésil, dans le cadre des qualifications pour le Mondial au Qatar.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sélectionneur fait preuve d'une vraie volonté de rajeunir son effectif. Thiago Almada, Santiago Simon, Exequiel Zeballos, Cristian Medina ou encore Gaston Avila ont tous entre 19 et 20 ans et ont été rappelés. Toutes ces pépites évoluent encore en Amérique du Sud et sont en train de percer dans leur club respectif.



Mais que dire des sélections du gardien de 17 ans Federico Gomes (Tigre) et, surtout, de l'ailier de 18 ans Matias Soulé (Juventus) ? Aucun de ces deux joueurs ne compte la moindre minute chez les professionnels à ce jour. Gomes évolue encore avec les U20 de son club tandis que Matias Soulé s'est déjà assis sur le banc de la Juventus (contre Naples, le 11 septembre dernier) mais n'est jamais monté au jeu.



Ils pourraient donc faire leurs grands débuts dans un match international. Et même si ce n'est pas le cas, ils auront la chance de côtoyer Messi et les autres stars de la sélection durant les entraînements.