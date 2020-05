Roberto Mancini, l'entraîneur de l'équipe nationale italienne de football, est partagé sur une éventuelle reprise de la Serie A en juin, plus de trois mois après la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

"Il me semble que c'est un peu le chaos", a déclaré Mancini dans une interview à la chaîne privée Roma TV.



"En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, j'espérerais que la saison s'arrête maintenant afin de pouvoir reprendre dans le calme. La saison prochaine, les matches vont s'enchaîner et je ne sais pas si les joueurs seront en bonne condition." Mercredi, le gouvernement italien a autorisé les clubs à reprendre les entraînements et se réunira jeudi prochain avec les instances du football italien pour discuter d'une éventuelle reprise. La fédération italienne de football (FIGC) et la Serie A espèrent pouvoir reprendre dans la deuxième partie du mois de juin pour finir la saison le 20 août. Il reste douze rencontres à disputer en Serie A. Au classement, la Juventus occupe la tête avec un point d'avance sur la Lazio Rome.