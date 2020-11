Le sélectionneur de l'équipe suédoise de football, Janne Andersson, a été testé positif au nouveau coronavirus et manquera les prochaines rencontres de Ligue des nations contre la Croatie et la France, a annoncé la fédération mercredi.

"Il manquera tous les matchs du mois de novembre", dont les rencontres avec la Croatie et la France en Ligue des Nations les 14 et 17 novembre, a indiqué à l'AFP Ester Kristiansson, porte-parole de la fédération. Janne Andersson, 58 ans, s'était placé par précaution en quarantaine à son domicile la semaine dernière, après que l'un de ses proches a été testé positif au Covid-19. "Janne se sent relativement bien, (il) continue de s'isoler chez lui", a indiqué le médecin de l'équipe nationale Anders Valentin, dans un communiqué.

L'équipe se prépare actuellement pour un match amical contre son voisin danois, prévu mercredi à 18h30 GMT à Copenhague. La fédération avait déjà annoncé ce week-end que cinq de ses internationaux seraient dans l'impossibilité de participer à la rencontre, du fait des restrictions britanniques prises après une mutation potentiellement problématique du coronavirus chez les visons au Danemark. Samedi, Londres a annoncé que les personnes en provenance du Danemark qui entraient sur son territoire seraient obligées de se placer en isolement.