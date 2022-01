Cela fait de nombreuses années que les Diables rouges espèrent évoluer dans un nouveau stade national flambant neuf. Mais le dossier de ce nouveau stade national n'avance pas et la Belgique joue toujours ses rencontres à domicile au stade Roi Baudouin, bien loin des standards actuels. Vieillot et pas adapté aux rencontres de football en raison de la piste d'athlétisme qui sépare la pelouse des tribunes, notre stade national est donc avant-dernier dans le classement effectué par le sitecomparant 140 stades européens.

Pour effectuer cette comparaison, le site britannique a analysé les retours d'internautes reçus via trois plateformes : TripAdvisor, Google et Football Ground Map. Avec une moyenne de 2,9 sur 5, c'est le Stadio Carlo Castellani d'Empoli qui a été désigné plus mauvais stade d'Europe. Juste devant le stade Roi Baudouin qui, avec un score de 3,37 sur 5 partage l'avant-dernière place avec le Balaidos du Celta Vigo et le Stade Maksimir du Dinamo Zagreb. Un autre stade belge, le Jan Breydel de Bruges, fait également partie du fond de la classe avec une note de 3,5 sur 5 et la 8e place dans le classement du pire stade d'Europe. Une place qui devrait s'améliorer pour les Brugeois dans les années à venir grâce à la construction du nouveau stade.

Tout en haut du classement, on retrouve le Westfalenstadion de Dortmund qui obtient une note de 4,57 sur 5. Ensuite, six enceintes européennes se partagent la seconde place : l'Arena Nationala de Bucarest, le Camp Nou de Barcelone, le Santiago Bernabeu de Madrid, le Millennium Stadium de Cardiff, le Stade Narodowy de Varsovie et le Tottenham Hotspur Stadium de Londres avec une note de 4,53.