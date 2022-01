Ils étaient 25 sur la ligne de départ, 21 ont franchi la phase de groupe, et il reste 13 joueurs de Pro League en lice à la Can. Avec un gros contingent liégeois : quatre Standardmen sont toujours au Cameroun, seul Moussa Sissako (Mali) a été éliminé. Ce qui fait du Standard la formation européenne la mieux représentée dans un tournoi où seuls l’Egypte et la Guinée équatoriale ne comptent aucun Belgicain dans leur effectif.