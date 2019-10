Depuis sont introduction, le VAR ne fait pas l'unanimité en Belgique comme on a pu le voir ce week-end. A l'étranger non plus la technologie ne semble pas convaincre tout le monde.

Sauf que cette fois c'est à cause d'un employé du stade que le VAR ne fonctionnait pas : il avait débranché le cable servant à l'alimentation du VAR pour recharger son téléphone !

C'est en Arabie Saoudite, durant la rencontre entre Al-Nassr et Al-Fateh que s'est produit l'incident.

On a pas fini d'entre parler du VAR !