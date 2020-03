Les community managers de certains clubs se creusent la tête pour divertir leur communauté.

Après la suspension des différentes compétitions footballistiques à travers le monde entier, les community managers des clubs doivent faire preuve d'ingéniosité pour continuer à divertir leurs fans.

Plusieurs clubs sortent du lot. Chez nous, Courtrai a décidé de défier Newcastle dans une rencontre de Puissance 4 interactif. Si le club anglais a mis un joli vent au club belge, un compte Twitter de fans des Magpies a relevé le défi.

Du côté du LOSC en France, on veut remonter le moral de ses supporters en publiant un Gif par jour :

Championnat à l'arrêt, à l'Ajax on ne veut pas en entendre parler. Et si les matchs ne se déroulent pas en direct, le CM du club ajacide a fait revivre le match du 30e titre des Amstellodamois en 2011 et comme s'il s'était déroulé ce dimanche.

Tottenham a également utilisé la corde nostalgique pour parler à ses fans en publiant les vidéos de tous les plus beaux buts, ou les plus importants, de l'histoire des Spurs, dont le but de Lucas Moura lors des arrêts de jeu de la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l'Ajax qui leur a permis de se qualifier pour la grande finale contre Liverpool.

Le PSG, lui, se remémore une victoire face à l'OM, il y a pile un an, avec un bijou de Di Maria à la clé.



Et puis, bien sûr, il y a tous ces sportifs qui se mettent à jongler avec un rouleau de papier toilette.