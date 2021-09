Est-ce qu'être le vice-président d'un pays, tout en étant le président et propriétaire d'un club peut donner certains avantages ? Posez cette question à Ronnie Brunswijk...

L'homme de 60 ans était sur la pelouse pour défendre les couleurs de son Inter Moengotapoe face au CD Olimpia du Honduras. Arborant le numéro 61 (sa date de naissance) et portant fièrement le brassard de capitaine, le vice-président du Suriname partageait l'attaque avec Damian... Brunswijk, un jeune homme de sa famille.

L'ancien guérillero devient ainsi le joueur le plus âgé à disputer un match international de clubs. Autre fait surréaliste : la Concacaf (Confédération de Football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraîbes) a été créée le 18 septembre 1961. Ronnie Brunswijk est né le 7 mars de la même année. Il est donc... plus âgé que la propre fédération.

Si son équipe s'est inclinée 0-6 à domicile, le président de l'Inter ne disputera pas le match retour à cause de problèmes judiciaires.