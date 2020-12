En l'absence de Ballon d'Or cette année, le trophée "The Best" avait peut-être un peu plus de valeur que les années précédentes. Sans surprise, c'est donc Robert Lewandowski qui a remporté les suffrages. L'attaquant du Bayern Munich, auteur d'une année faste, a devancé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Les résultats complets sont disponibles ici. On y apprend que Lionel Messi a voté, dans l'ordre, pour Neymar, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Un vote que certains ont qualifié de "très PSG", alors que la star du Barça est citée au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Cristiano Ronaldo, lui, a été beau joueur: il a accordé ses préférences à Lewandowski, Messi et Mbappé.

Quant à Lewandowski, il a voté pour son ex-coéquipier Thiago Alcantara, ainsi que Neymar et... Kevin De Bruyne.

KDB dans le top 5

Notre compatriote termine d'ailleurs à la cinquième place de ce référendum. Outre le tio de tête, c'est Sadio Mané qui occupe la 4e place. "KDB" a été cité à 18 reprises à la première position. Parmi les votes marquants, ceux de Vital Borkelmans (sélectionneur de la Jordanie) et Roberto Martinez, qui l'ont placé en tête.

L'entraîneur des Diables a complété son trio avec l'inévitable Robert Lewandowski, ainsi que Thiago Alcantara. Enfin, Eden Hazard avait lui aussi la possibilité de voter: il a placé De Bruyne à la troisième place, derrière son coéquipier au Real Madrid Sergio Ramos. Le Brainois a lui aussi mis Lewandowski en tête.

A noter que Manuel Neuer et Harry Kane (2e) et Gareth Southgate (3e) ont aussi réservé une petite place à De Bruyne.

Tous les résultats sont à découvrir ici