Comme chaque année, notre rédaction foot se mouille et vous propose un classement des cent joueurs qui animeront les douze prochains mois. Avec des performances sur les terrains mais aussi à coups de trophées ou de transferts.

100. C. Eriksen (Dan) - Milieu/libre: vivre pour le meilleur

Il vient conclure ce classement et pour cause. En 2021, Christian Eriksen a failli perdre la vie sur un terrain qui lui avait donné jusque-là les plus beaux souvenirs de son existence. Après son arrêt cardiaque subi lors de l’Euro, le Danois repart de zéro. Son contrat avec l’Inter a dû être résilié car un joueur portant un défibrillateur sous-cutané ne peut se produire en Italie. Le milieu de terrain n’a pas pour autant rangé l’idée de poursuivre sa carrière. Mieux, il vise la Coupe du monde 2022 au Qatar. "C’est mon objectif. Je veux la jouer." Peu importent les doutes de certains médecins ou observateurs, le joueur de 29 ans veut atteindre ses rêves de mondial les plus fous. Et vivre pour le meilleur.



(...)