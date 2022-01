80. L. Paqueta (Bré)

Attaquant/Lyon

S’il n’avait pas percé à Milan, Lyon a flairé le bon coup en se l’offrant durant les soldes d’été 2020 pour 20 millions, soit une promo de 50 %. 18 mois plus tard, l’ancienne pépite de Flamengo brille de nouveau de mille feux et suscite l’intérêt de nombreux clubs. En attendant d’aller voir ailleurs, il permet à Lyon de maintenir la tête hors de l’eau et est devenu un pilier de la Seleçao.

79. E. Militao (Bré)

Défenseur/Real Madrid

Il a commencé l’année par une floche qui a coûté cher contre Getafe mais son début de saison laisse plutôt penser qu’il est en passe de justifier son statut d’énorme talent et les 50 millions d’euros investis par le Real Madrid sur lui en 2019. Reste à savoir s’il pourra déloger Thiago Silva (ou Marquinhos) du onze type du Brésil en vue d’un Mondial où les Auriverde feront figure de favoris.