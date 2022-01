10. Cristiano Ronaldo (Por) Attaquant/Manchester United

Les Red Devils ont beau traverser une crise d’identité, lui reste encore et toujours le même. "Je ne suis pas ici pour me battre pour la sixième ou septième place", a encore rappelé CR7 cette semaine. S’il est rentré "à la maison" cet été, c’est bien pour viser l’excellence et les trophées. Que ce soit sous Ole Gunnar Solskjaer ou Ralf Rangnick, que ce soit à 20, 25, 30 ou maintenant à 36 ans, Ronaldo s’acharne à être la meilleure version de lui-même. "Génétiquement, je me sens comme si j’avais encore 30 ans", a-t-il révélé récemment. "Je prends soin de mon corps et de mon esprit. Je veux voir si je sais jouer jusqu’à mes 40, 41 ou 42 ans. Cet objectif requiert des heures, jours, semaines, mois et années de dévouement, surtout si je veux être capable de rivaliser avec des gars de 20 ans." Ses 8 buts en Premier League prouvent qu’il fait encore partie de la crème de la crème. Mais ce que le Portugais aime par-dessus, c’est la grande scène : si les Mancuniens ont atteint les huitièmes de Ligue des champions, c’est bien grâce à lui et ses six réalisations. Il détient les clés de la rédemption du club et de la réussite du Portugal au Qatar... s’il se qualifie.



(...)