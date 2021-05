A 31 ans, l’agent belge de joueur, Jean-Willy Ngoma, d’origine congolaise, s’est rendu à Kinshasa pour venir en aide à des population défavorisées.

Avec plusieurs amis, Ngoma a apporté des vivres dans l’orphelinat Kitambo à Kinshasa. "On a également rendu visite dans un home ou un centre pour femmes violées. On y a apporté de la nourriture ou encore du nécessaire comme des machines à coudres" Ce que l’agent souhaiterait, c’est entraîner les acteurs du foot dans son sillage et les sensibiliser à la cause humanitaire.

"Nous, les acteurs du foot, nous vivons dans un monde décalés. C’est bien, parfois, de revenir à l’essentiel et surtout, de penser à ceux qui en ont le plus besoin. Chacun, à sa place, doit se remettre en question. Si on ne le fait pas en cette période de pandémie, on ne le fera jamais."