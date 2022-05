Il sera le premier Français à avoir cet honneur depuis Michel Vautrot en 1986. Turpin, qui fêtera ses 40 ans le 16 mai, sera assisté de ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore. Il avait dirigé la finale de l'Europa League la saison dernière, remportée par Villarreal face à Manchester United, et été le 4e arbitre de la finale de la C1 en 2018.

Le Slovène Slavko Vincic, 42 ans, a lui été choisi pour arbitrer la finale de l'Europa League, le mercredi 18 mai à Séville. Elle opposera l'Eintracht Francfort au Glasgow Rangers. Ses assistants seront ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic.

Quant à la première finale de l'histoire de la Conference League, elle a été confiée au Roumain Istvan Kovacs, 37 ans. Il sera en charge le mercredi 25 mai à Tirana, en Albanie, du duel entre l'AS Rome et Feyenoord. Kovacs, dont ce sera la première finale européenne, sera entouré de ses compatriotes Vasile Florin Marinescu et Mihai-Ovidiu Artene. C'est lui qui avait officié cette saison lors de la passionnante demi-finale aller de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid (4-3).

La Finlandaise Lina Lehtovaara, 40 ans, sera aux commandes de la finale de la Ligue des Champions de football féminin, le samedi 21 mai à Turin. Elle mettra en présence le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. La Grecque Chrysoula Kourompylia et l'Estonienne Karolin Kaivoja seront ses assistantes.