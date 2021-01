En octobre 1995, le groupe de rappeur marseillais IAM cartonne avec la sortie de leur album Métèque et mat. Presque deux décennies plus tard, chaque amateur de ce genre de musique se souvient du titre "Bad Boys de Marseille", refrain légendaire au succès incroyable. Comme une ode à la gloire d’un autre enfant de la cité phocéenne qui fait au même moment parler de lui de l’autre côté de la Manche pour ses coups de génie et son coup de pied.

(...)