L'ancien Anderlechtois et Mouscronnois Trézéguet a ouvert le score pour les locaux à la 25e minute, mais Karagumruk a repris l'avantage avant la mi-temps via Borini (39e) et Musa (41e).

Au cours d'une deuxième mi-temps muette en termes de buts, Nacer Chadli a fait une apparition pour Basaksehir à la 60e minute, à la place de Gurler. Le Belge n'a cependant pas pu affronter son compatriote Adnan Ugur, qui est resté assis sur le banc des visiteurs.

Au classement, Basaksehir (46 points) est 3e, à 20 points de Trabzonspor qui domine la Super Lig. Karagumruk profite de cette victoire pour grimper à la 9e place, avec 39 points.